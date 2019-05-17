Александр Шмидт стал врио ректора ИГУ

СЕГОДНЯ 07:21 2019-05-17T07:21:00+03:00

Приказ об этом подписали в министерстве науки и высшего образования РФ

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В руководстве Иркутского государственного университета произошли перестановки. Вместо академика Игоря Бычкова, который ранее исполнял обязанности ректора, назначен профессор Александр Шмидт.

- Приказом министерства науки и высшего образования РФ от 16 мая, временно исполняющим обязанности ректора назначен первый проректор ВУЗа профессор Александр Шмидт, - сообщили в управлении информационной политики ИГУ.

Напомним, что место руководителя одного из крупнейших ВУЗов Сибири стало вакантным после того, как академик Игорь Бычков ушел со своей должности по собственному желанию, попросив минобр расторгнуть трудовой договор.

СПРАВКА «КП»

Шмидт Александр Федорович. Доктор химических наук, профессор.

Родился в 1965 г. в г. Ангарске Иркутской обл. В 1987 году с отличием окончил химический факультет Иркутского государственного университета. После окончания аспирантуры в 1991 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2003 году – докторскую диссертацию.

1991-1993 – младший научный сотрудник института нефте- и углехимического синтеза ИГУ.

1993-2003 – доцент кафедры физической и коллоидной химии ИГУ.

2003-2006 – профессор кафедры физической и коллоидной химии ИГУ.

С 2007 года – заведующий кафедрой физической и коллоидной химии ИГУ.

С 2006 года работал директором НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ.

2012-2015 – проректор по научной работе ИГУ.

2015-2017 – проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ.

С 2017 – первый проректор ИГУ.

Член двух диссертационных советов по защите докторских диссертаций, член научного совета по катализу РАН, член американского химического общества. Автор более 100 научных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU