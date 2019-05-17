СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-17T12:58:19+03:00

Движение транспорта по улице Трудовая закроют в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, водители! В Октябрьском округе Иркутска на два дня закроют проезд по улице Трудовая.

- 25 и 26 мая на улице Трудовая закроют движение на участке от улицы Зверева до проезда Атласова, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут работы по восстановлению нарушенного ранее благоустройства.

Автомобилисты, будьте внимательны! Заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU