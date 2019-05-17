Штраф в 600 тысяч рублей: доцента ВУЗа, которая брала взятки от студентов, осудили в Иркутске
В Иркутске осудили доцента одного из местных университетов, которая брала взятки у своих студентов. Те, кто не мог похвастать хорошими знаниями на экзамене, всегда могли рассчитывать на то, что их преподаватель всегда мог поставить в зачетку нужную отметку. Достаточно было заплатить. Следователи смогли доказать, что как минимум пять раз, доцент ставила оценки за денежное вознаграждение доцент на общую сумму в 60 тысяч рублей.
- Также были доказаны 6 эпизодов служебного подлога, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Помощь в раскрытии всех деталей коррупционной схемы оказал и контрольно-ревизионный отдел ВУЗа.
По приговору Свердловского районного суда, доцента признали виновной и назначили ей штраф 600 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU