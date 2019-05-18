2019-05-18T05:31:51+03:00
Спорт

Не проиграем – возьмем бронзу: иркутский «Зенит» сыграет дома с «Читой»

Встреча состоится 18 мая в Иркутске
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Не проиграем – возьмем бронзу: иркутский «Зенит» сыграет дома с «Читой». Фото: Татьяна ГЛЮК.Не проиграем – возьмем бронзу: иркутский «Зенит» сыграет дома с «Читой». Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Футболисты иркутского «Зенита» могут впервые в своей истории выиграть бронзовые медали Первенства России среди команд второго дивизиона. Это произойдет в том случае, если в очередном туре наши парни не проиграют на своем поле «Чите». При этой иркутской команде достаточно сыграть и вничью. Напомним, сейчас зенитовцы, с 24 набранными очками уверенно занимают третью строчку в турнирной таблице. «Чита» с 13 баллами расположилась на пятом месте.

- В «Зените» настроены только на победу, и предстоящий матч должен стать «бронзовым», - отметили в стане зенитовцев. Приглашаем поддержать нашу команду.

Добавим, что встреча за бронзу пройдет 18 мая, на стадионе «Зенит» в Иркутске-II. Стартовый свисток к игре прозвучит в 16.00. Поддержим наших парней!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителю «Мерседеса», который насмерть сбил школьника в Иркутске, предъявили обвинение и поместили в изолятор
Штраф в 600 тысяч рублей: доцента ВУЗа, которая брала взятки от студентов, осудили в Иркутске
Братчане высадили 18 тысяч сосен
Движение транспорта по улице Трудовая закроют в Иркутске
ЗакСобрание работает над инициативой о материальном стимулировании добровольных пожарных дружин в Иркутской области
Иркутская область приняла участие во Всероссийском дне посадки леса
ДТП в Иркутске: легковушка и трамвай столкнулись на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева
Пожар потушили в торговом центре «Снегирь» в Иркутске
Угрожал оружием: экс-работник похитил из салона сотовой связи 200 тысяч рублей в Иркутске
Не смог угнать автомобиль: в Иркутске поймали вора, который украл пистолет из машины
Александр Шмидт стал врио ректора ИГУ
Чтобы продать земельный участок, иркутянка вернула банкам почти два миллиона рублей
В АО «Ангарскцемент» прошли мероприятия, посвященные Дню Победы
Лидера черных лесорубов осудили в Иркутской области
Бесплатные наблюдения Луны в телескоп пройдут в Иркутске 18 мая
Лесные пожары в Иркутской области: 17 мая действует два очага возгорания
Камеры устанавливают в лесах Иркутска
ДТП с участием автобуса и двух машин утром 17 мая в Иркутске: улица Байкальская заблокирована
В Иркутске все лето будут проходить бесплатные занятия фитнесом