Не проиграем – возьмем бронзу: иркутский «Зенит» сыграет дома с «Читой»

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-18T05:31:51+03:00

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Футболисты иркутского «Зенита» могут впервые в своей истории выиграть бронзовые медали Первенства России среди команд второго дивизиона. Это произойдет в том случае, если в очередном туре наши парни не проиграют на своем поле «Чите». При этой иркутской команде достаточно сыграть и вничью. Напомним, сейчас зенитовцы, с 24 набранными очками уверенно занимают третью строчку в турнирной таблице. «Чита» с 13 баллами расположилась на пятом месте.

- В «Зените» настроены только на победу, и предстоящий матч должен стать «бронзовым», - отметили в стане зенитовцев. Приглашаем поддержать нашу команду.

Добавим, что встреча за бронзу пройдет 18 мая, на стадионе «Зенит» в Иркутске-II. Стартовый свисток к игре прозвучит в 16.00. Поддержим наших парней!

ИСТОЧНИК KP.RU