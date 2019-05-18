Не проиграем – возьмем бронзу: иркутский «Зенит» сыграет дома с «Читой»
Футболисты иркутского «Зенита» могут впервые в своей истории выиграть бронзовые медали Первенства России среди команд второго дивизиона. Это произойдет в том случае, если в очередном туре наши парни не проиграют на своем поле «Чите». При этой иркутской команде достаточно сыграть и вничью. Напомним, сейчас зенитовцы, с 24 набранными очками уверенно занимают третью строчку в турнирной таблице. «Чита» с 13 баллами расположилась на пятом месте.
- В «Зените» настроены только на победу, и предстоящий матч должен стать «бронзовым», - отметили в стане зенитовцев. Приглашаем поддержать нашу команду.
Добавим, что встреча за бронзу пройдет 18 мая, на стадионе «Зенит» в Иркутске-II. Стартовый свисток к игре прозвучит в 16.00. Поддержим наших парней!
ИСТОЧНИК KP.RU