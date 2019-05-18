Убийство женщины 16-летней давности раскрыли в Бурятии

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-18T14:50:00+03:00

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Полицейским Бурятии удалось найти преступника, причастного к убийству женщины, совершенного в далеком 2002 году в Северобайкальске. Тогда, 10 августа 2002-го в одном из домов нашли тело 51-летней местной жительницы с ранениями шеи, груди и живота.

После обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело. Оперативники опросили соседей, знакомых погибшей, но выйти на след убийцы так и не смогли. Зато, во время осмотра места трагедии на столовых приборах и посуде в квартире женщины нашли следы рук неизвестного человека. Отпечатки пальцев периодически сравнивали по базам дактилоскопического учета, но совпадений не было. Недавно во время очередного сравнения, проведенного по поручению следователей это самое совпадение наконец выявили. Оказалось, отпечатки оставил 37-летний житель Северобайкальска, который ранее уже был судим за утакое же преступление. После задержания он признал вину и рассказал об обстоятельствах убийства 16-летней давности.

- 9 августа 2002 года он шел домой и встретил пьяную женщину, которая попросила закурить, а затем пригласила к себе домой, и предложила выпить, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Юноша согласился. Во время застолья между собутыльниками произошла ссора, во время которой молодой человек выхватил из кармана нож и нанес им более 40 ударов по телу женщины, и скрылся.

При этом, скрываясь от следствия, через год, он успел совершить еще одно убийство. За это он был осужден и после колонии вернулся в родной город, где и был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU