2019-05-18T14:50:00+03:00
Происшествия

Убийство женщины 16-летней давности раскрыли в Бурятии

Житель Северобайкальска расправился над собутыльницей в августе 2002 года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Убийство женщины 16-летней давности раскрыли в Бурятии. Фото: СУ СК России по Бурятии.Убийство женщины 16-летней давности раскрыли в Бурятии. Фото: СУ СК России по Бурятии.
Изменить размер текста:

Полицейским Бурятии удалось найти преступника, причастного к убийству женщины, совершенного в далеком 2002 году в Северобайкальске. Тогда, 10 августа 2002-го в одном из домов нашли тело 51-летней местной жительницы с ранениями шеи, груди и живота.

После обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело. Оперативники опросили соседей, знакомых погибшей, но выйти на след убийцы так и не смогли. Зато, во время осмотра места трагедии на столовых приборах и посуде в квартире женщины нашли следы рук неизвестного человека. Отпечатки пальцев периодически сравнивали по базам дактилоскопического учета, но совпадений не было. Недавно во время очередного сравнения, проведенного по поручению следователей это самое совпадение наконец выявили. Оказалось, отпечатки оставил 37-летний житель Северобайкальска, который ранее уже был судим за утакое же преступление. После задержания он признал вину и рассказал об обстоятельствах убийства 16-летней давности.

- 9 августа 2002 года он шел домой и встретил пьяную женщину, которая попросила закурить, а затем пригласила к себе домой, и предложила выпить, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Юноша согласился. Во время застолья между собутыльниками произошла ссора, во время которой молодой человек выхватил из кармана нож и нанес им более 40 ударов по телу женщины, и скрылся.

При этом, скрываясь от следствия, через год, он успел совершить еще одно убийство. За это он был осужден и после колонии вернулся в родной город, где и был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ангарские полицейские спасли четверых жильцов из горящего дома
Смертельное ДТП под Ангарском: «Хонда ЦРВ» лоб в лоб столкнулась с УАЗиком
ДТП на Байкальском тракте: «Хонда» и микроавтобус с пассажирами столкнулись в районе Бурдаковки
Четыре лесных пожара действуют в Иркутской области
Не проиграем – возьмем бронзу: иркутский «Зенит» сыграет дома с «Читой»
Водителю «Мерседеса», который насмерть сбил школьника в Иркутске, предъявили обвинение и поместили в изолятор
Штраф в 600 тысяч рублей: доцента ВУЗа, которая брала взятки от студентов, осудили в Иркутске
Братчане высадили 18 тысяч сосен
Движение транспорта по улице Трудовая закроют в Иркутске
ЗакСобрание работает над инициативой о материальном стимулировании добровольных пожарных дружин в Иркутской области
Иркутская область приняла участие во Всероссийском дне посадки леса
ДТП в Иркутске: легковушка и трамвай столкнулись на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева
Пожар потушили в торговом центре «Снегирь» в Иркутске
Угрожал оружием: экс-работник похитил из салона сотовой связи 200 тысяч рублей в Иркутске
Не смог угнать автомобиль: в Иркутске поймали вора, который украл пистолет из машины
Александр Шмидт стал врио ректора ИГУ
Чтобы продать земельный участок, иркутянка вернула банкам почти два миллиона рублей
В АО «Ангарскцемент» прошли мероприятия, посвященные Дню Победы
Лидера черных лесорубов осудили в Иркутской области
Бесплатные наблюдения Луны в телескоп пройдут в Иркутске 18 мая
Лесные пожары в Иркутской области: 17 мая действует два очага возгорания
Камеры устанавливают в лесах Иркутска
ДТП с участием автобуса и двух машин утром 17 мая в Иркутске: улица Байкальская заблокирована
В Иркутске все лето будут проходить бесплатные занятия фитнесом