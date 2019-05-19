СЕГОДНЯ 04:44 2019-05-19T04:44:17+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 19 мая днем до +19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области — порывы ветра до 14 м/с

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В Иркутске 19 мая - переменная облачность. Дождя синоптики не обещают. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Столбики уличных термометров покажут днём до +17...+19 градусов.

- По области - переменная облачность, без осадков, - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, северо-западный с переходом на юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Днем, по прогнозам метеорологов, в Приангарье +16...+21, при облачной погоде +6...+11

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ИСТОЧНИК KP.RU