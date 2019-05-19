СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-19T07:19:14+03:00

Избили и ограбили: в Тулуне поймали четырех местных жителей, напавших на пенсионера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тулунский городской суд поместил их под стражу на два месяца

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В Тулуне выбрали меру пресечения четырем разбойникам, напавшим местного пенсионера. Под покровом ночи преступники ворвались в дом пожилого мужчины, который увидя грабителей стал звать на помощь. В ответ, на него обрушился град ударов. Из его дома они похитили несколько аккумуляторных батарей для грузовиков и зарядное устройство к ним.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Полицейские вышли на всех участников нападения и задержали их.

Тулунский городской суд уже избрал для преступников меру пресечения, на время расследования их отправят в изолятор на два месяца. Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU