Избили и ограбили: в Тулуне поймали четырех местных жителей, напавших на пенсионера
В Тулуне выбрали меру пресечения четырем разбойникам, напавшим местного пенсионера. Под покровом ночи преступники ворвались в дом пожилого мужчины, который увидя грабителей стал звать на помощь. В ответ, на него обрушился град ударов. Из его дома они похитили несколько аккумуляторных батарей для грузовиков и зарядное устройство к ним.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Полицейские вышли на всех участников нападения и задержали их.
Тулунский городской суд уже избрал для преступников меру пресечения, на время расследования их отправят в изолятор на два месяца. Следствие продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водителя «Мерседеса», насмерть сбившего 17-летнего школьника в Иркутске, арестовали на два месяца. В СИЗО нарушитель пробудет как минимум до 15 июля. (подробности).
Убийство женщины 16-летней давности раскрыли в Бурятии. Житель Северобайкальска расправился над собутыльницей в августе 2002 года. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU