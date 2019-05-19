Ударил ножом и ушел домой: жителя Бурятии задержали за убийство односельчанина

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-19T09:57:18+03:00

Погибший заступился за женщину, которая украла продукты у деверя и пропила их

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Следственный комитет расследует убийство, которое произошло в одном из сел Бурятии. Трагедия произошла после того, как 42-летний житель Белоозерска вернулся домой с продуктами, где вместе с ним жил его брат с подругой. Разложив покупки, мужчина ушел по делам. Воспользовавшись моментом, женщина решила украсть еду, чтобы выменять ее на алкоголь, после чего ушла пить вместе с соседями.

Когда сельчанин пришел домой и понял, куда делись продукты, он впал в ярость и отправился искать воровку. Зайдя к соседям, он набросился на женщину и начал ее избивать.

- За нее вступился хозяин дома, однако 42-летний мужчина взял кухонный нож и ударил им оппонента в грудь, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Успокоившись, гость ушел, оставив соседа истекать кровью.

Не заметили отсутствия товарища и его собутыльники, продолжая попойку, пока не решили пойти на улицу и не начали звать своего приятеля. Поняв, что хозяин дома мертв, они побежали к соседу и рассказали ему о смерти. 42-летний мужчина не стал скрываться и сам вызвал участкового.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU