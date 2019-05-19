Шестерых работников управляющей компании, не оградивших яму, в которую упал ребенок, наказали Иркутске
Прокуратура Ленинского района огласила результаты проверки ЧП, когда из-за несоблюдения техники безопасности четырехлетняя девочка упала в промыв грунта водопровода.
- Не соблюдены требования об обеспечении безопасности проводимых работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – В адрес директора управляющей компании внесли представление об устранении нарушений.
Коммунальщики исправили свои ошибки. Кроме того, руководитель фирмы привлек к дисциплинарной ответственности 6 работников. Также продолжается уголовное расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU