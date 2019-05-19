СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-19T12:57:44+03:00

СК начал расследование гибели пассажира лодки, которая перевернулась на реке Ангара в Иркутске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Иркутске началось расследование ЧП, которое произошло в начале мая на реке Ангара. Напомним, что тогда в районе «теплых озер» перевернулась моторная лодка «Крым», в ней находились 6 человек. Им на помощь пришел очевидец происшествия, который был в этот момент неподалеку. Судьба пятого оставалась неизвестной, пока водолазы не нашли его тело на следующий день.

- В отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России. – Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ведомстве отмечают, что на момент происшествия, все находившееся на судне были пьяны. Кроме того, они вышла на воду без спасательных жилетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU