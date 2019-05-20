2019-05-20T03:33:44+03:00
Звезды

ТЮЗ Иркутска готовит премьеру ко Дню защиты детей

Актеры представят спектакль по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»
Мария КНЯЗЕВА
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ТЮЗ Иркутска готовит премьеру ко Дню защиты детейТЮЗ Иркутска готовит премьеру ко Дню защиты детейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В ТЮЗе им. А. Вампилова ко Дню защиты детей, 1 июня, готовят премьерную постановку. Спектакль создают по мотивам волшебной сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Конечно, это будет интерпретация знаменитой истории о юной красавице Белоснежке — дочери короля, и ее мачехи. Режиссер премьеры — Дмитрий Иванов, художник — Наталья Елесина.

- В нашем изложении мы сделаем акцент на том, что красив не тот, кто добился власти и внешнего блеска, красота – в доброте, самопожертвовании, милосердии и искренней заботе друг о друге, - отмечают в театре. - Доброе сердце, кроткий нрав не только помогают выжить Белоснежки, но и найти верных друзей. И никакие чары не в силах победит любовь.

«Тюзовцы» отмечают, что интересна будет история ребятишкам старше 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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