2019-05-19T16:06:33+03:00
Происшествия

Пожар в Ангарске: 70 человек эвакуировали из ТЦ «Гефест»

Погибших и пострадавших нет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Пожар в Ангарске: 70 человек эвакуировали из ТЦ «Гефест».Пожар в Ангарске: 70 человек эвакуировали из ТЦ «Гефест».Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В пожарную службу Ангарска поступил сигнал, персонал сообщил о задымлении на цокольном этаже в торговом центре «Гефест» в 12 «А» микрорайоне. Из здания эвакуировали 70 человек, которые на момент ЧП находились внутри.

– Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Огонь горел на площади в 10 квадратных метров и уже потушен.

Точную картину случившегося предстоит восстановить инспекторам пожарного надзора. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать электротехническая неисправность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детская деревянная горка сгорела в одном из дворов Братска. Погибших и пострадавших нет. (подробности).

Лесной пожар возле садоводства «Энергия» остановили под Иркутском. На борьбу с огнем возле СНТ «Энергия» вышли пожарные и лесники. (подробности).

МЧС: в детских лагерях Иркутской области нашли 298 нарушений. Чаще всего это захламленные пути эвакуации и неисправные электросети. (подробности).

«Лучше заплатите по-хорошему!»: в Иркутске мошенники шантажируют владельцев кафе и ресторанов проверками МЧС. Аферисты активизировались после пожара в торговом центре «Сильвер Молл». (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детская деревянная горка сгорела в одном из дворов Братска
СК начал расследование гибели пассажира лодки, которая перевернулась на реке Ангара в Иркутске
Шестерых работников управляющей компании, не оградивших яму, в которую упал ребенок, наказали Иркутске
Ударил ножом и ушел домой: жителя Бурятии задержали за убийство односельчанина
Избили и ограбили: в Тулуне поймали четырех местных жителей, напавших на пенсионера
МЧС: в детских лагерях Иркутской области нашли 298 нарушений
Прогноз погоды в Иркутске: 19 мая днем до +19
Ангарские полицейские спасли четверых жильцов из горящего дома
Убийство женщины 16-летней давности раскрыли в Бурятии
Смертельное ДТП под Ангарском: «Хонда ЦРВ» лоб в лоб столкнулась с УАЗиком
ДТП на Байкальском тракте: «Хонда» и микроавтобус с пассажирами столкнулись в районе Бурдаковки
Четыре лесных пожара действуют в Иркутской области