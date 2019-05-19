Пожар в Ангарске: 70 человек эвакуировали из ТЦ «Гефест»
В пожарную службу Ангарска поступил сигнал, персонал сообщил о задымлении на цокольном этаже в торговом центре «Гефест» в 12 «А» микрорайоне. Из здания эвакуировали 70 человек, которые на момент ЧП находились внутри.
– Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Огонь горел на площади в 10 квадратных метров и уже потушен.
Точную картину случившегося предстоит восстановить инспекторам пожарного надзора. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать электротехническая неисправность.
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ИСТОЧНИК KP.RU