За выходные 17 лесных пожаров потушили в Иркутской области
В Иркутской области за минувшие выходные потушили 17 пожаров, их общая площадь была 642,6 га.
- Три очага находились в Тайшетском районе, по два – в Иркутском и Чунском районах, по одному – в Усольском, Слюдянском, Аларском, Братском, Куйтунском, Тулунском, Баяндаевском, Боханском, Зиминском и Ольхонском районах, - сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
На данный момент, утро 20 мая, в Приангарье продолжает гореть огонь в Тайшетском — 4 очага, Иркутском — два, в Братском и Куйтунском районах. Пламя распространилось в общей сложности на 2320 га. Эти возгорания локализованы.
- Действующими остаются шесть природных пожаров на общей площади 52,5 га: по одному в Усольском, Баяндаевском, Жигаловском, Киренском, Тайшетском и Шелеховском районах, - отмечают власти региона.
Ежедневно совершается авиапатрулирование лесов.
ИСТОЧНИК KP.RU