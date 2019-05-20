2019-05-20T04:25:59+03:00
Общество

За выходные 17 лесных пожаров потушили в Иркутской области

Сейчас горит лес еще 8 локализованных и в 6 действующих очагах возгорания
Мария КНЯЗЕВА
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За выходные 17 лесных пожаров потушили в Иркутской областиЗа выходные 17 лесных пожаров потушили в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области за минувшие выходные потушили 17 пожаров, их общая площадь была 642,6 га.

- Три очага находились в Тайшетском районе, по два – в Иркутском и Чунском районах, по одному – в Усольском, Слюдянском, Аларском, Братском, Куйтунском, Тулунском, Баяндаевском, Боханском, Зиминском и Ольхонском районах, - сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

На данный момент, утро 20 мая, в Приангарье продолжает гореть огонь в Тайшетском — 4 очага, Иркутском — два, в Братском и Куйтунском районах. Пламя распространилось в общей сложности на 2320 га. Эти возгорания локализованы.

- Действующими остаются шесть природных пожаров на общей площади 52,5 га: по одному в Усольском, Баяндаевском, Жигаловском, Киренском, Тайшетском и Шелеховском районах, - отмечают власти региона.

Ежедневно совершается авиапатрулирование лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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