Лесные пожары в России: утром 20 мая в Иркутской области самая большая площадь возгорания по стране

СЕГОДНЯ 05:11 2019-05-20T05:11:06+03:00

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В Иркутской области установилась теплая погода без осадков. В лесах, по прогнозам синоптиков, сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. И к несчастью, предположения метеорологов подтверждаются на деле. Так, за минувшие выходные в регионе потушили 17 лесных пожаров. Однако, площадь возгорания все еще велика и утром 20 мая — она самая большая по стране.

- На 05:00 утра 20 мая в России действовал 61 лесной пожар на площади 5 846 га, - сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны. - Самая большая площадь возгорания в Иркутской области — 2337 га.

В Приангарье действует 14 очагов. В Красноярском крае тех же мест, объятых огнем — 37. Однако, общая площадь меньше — 2079 га. Красноярцы сегодня в данном «рейтинге» на втором месте. На третьем месте — Камчатский край. Там горит 1249 гектаров леса.

ИСТОЧНИК KP.RU