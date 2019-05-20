Кубок Европы по дзюдо: иркутские спортсмены завоевали две медали
Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге завершился 19 мая. С престижного турнира иркутские спортсмены вернутся с двумя медалями — золотой и серебряной.
- Золото завоевал Мурад Чопанов в весовой категории 66 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Он оказался сильнее спортсменов из Грузии, Монголии и Казахстана. Серебро в этом весе у грузина Гиорги Базандарашвили, бронза — у Гумара Кыргызбайева из Казахстана, еще одним обладателем бронзовой медали стал монгол Мунхчулуун Бикегдемберел.
Второе место на соревнованиях занял иркутянин Рамазан Абдулаев. Он выступает в весовой категории 60 кг. Лучшим в этом весе оказался Аюб Блиев из Краснодарского края, третье место на пьедестале поделили Иван Долгих из Свердловской области и Егор Цветков из Оренбургской.
Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU