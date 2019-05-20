2019-05-20T05:41:11+03:00
Спорт

Кубок Европы по дзюдо: иркутские спортсмены завоевали две медали

В копилке Иркутской области — золото и серебро
Мария КНЯЗЕВА
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Мурад Чопанов завоевал золото. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской областиМурад Чопанов завоевал золото. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области
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Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге завершился 19 мая. С престижного турнира иркутские спортсмены вернутся с двумя медалями — золотой и серебряной.

- Золото завоевал Мурад Чопанов в весовой категории 66 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Он оказался сильнее спортсменов из Грузии, Монголии и Казахстана. Серебро в этом весе у грузина Гиорги Базандарашвили, бронза — у Гумара Кыргызбайева из Казахстана, еще одним обладателем бронзовой медали стал монгол Мунхчулуун Бикегдемберел.

Второе место на соревнованиях занял иркутянин Рамазан Абдулаев. Он выступает в весовой категории 60 кг. Лучшим в этом весе оказался Аюб Блиев из Краснодарского края, третье место на пьедестале поделили Иван Долгих из Свердловской области и Егор Цветков из Оренбургской.

Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области

Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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