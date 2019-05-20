2019-05-20T05:56:17+03:00
Общество

Почти 250 тысяч рублей вернул банку житель Иркутска, чтобы не остаться без автомобиля

«Toyota Harier» едва не ушла из-за неоплаченного кредита
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Почти 250 тысяч рублей вернул банку житель Иркутска, чтобы не остаться без автомобиля. Фото: пресс-служба УФССП по Иркутской области.Почти 250 тысяч рублей вернул банку житель Иркутска, чтобы не остаться без автомобиля. Фото: пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Житель Иркутска взял в банке крупный кредит. Получив на руки более 200 тысяч рублей, сибиряк не спешил возвращать деньги. Поэтому фирма подала на должника в суд, который поддержал требование банка.

- В Свердловский отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании 247 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – После чего на автомобиль «Toyota Harier» принадлежащий иркутянину был наложен арест для дальнейшей продажи за долги.

Чтобы не пересаживаться из своей иномарки в общественный транспорт, мужчина собрал нужную сумму и погасил долг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК начал расследование гибели пассажира лодки, которая перевернулась на реке Ангара в Иркутске. На мужчину, управлявшего судном, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропал без вести: четырехлетний ребенок упал в реку Белая возле Новомальтинска
Кубок Европы по дзюдо: иркутские спортсмены завоевали две медали
Лесные пожары в России: утром 20 мая в Иркутской области самая большая площадь возгорания по стране
За выходные 17 лесных пожаров потушили в Иркутской области
ТЮЗ Иркутска готовит премьеру ко Дню защиты детей
Пожар в Ангарске: 70 человек эвакуировали из ТЦ «Гефест»
Детская деревянная горка сгорела в одном из дворов Братска
СК начал расследование гибели пассажира лодки, которая перевернулась на реке Ангара в Иркутске
Шестерых работников управляющей компании, не оградивших яму, в которую упал ребенок, наказали Иркутске
Ударил ножом и ушел домой: жителя Бурятии задержали за убийство односельчанина
Избили и ограбили: в Тулуне поймали четырех местных жителей, напавших на пенсионера
МЧС: в детских лагерях Иркутской области нашли 298 нарушений
Прогноз погоды в Иркутске: 19 мая днем до +19
Ангарские полицейские спасли четверых жильцов из горящего дома
Убийство женщины 16-летней давности раскрыли в Бурятии
Смертельное ДТП под Ангарском: «Хонда ЦРВ» лоб в лоб столкнулась с УАЗиком
ДТП на Байкальском тракте: «Хонда» и микроавтобус с пассажирами столкнулись в районе Бурдаковки
Четыре лесных пожара действуют в Иркутской области