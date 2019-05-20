СЕГОДНЯ 05:56 2019-05-20T05:56:17+03:00

Почти 250 тысяч рублей вернул банку житель Иркутска, чтобы не остаться без автомобиля. Фото: пресс-служба УФССП по Иркутской области.

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Житель Иркутска взял в банке крупный кредит. Получив на руки более 200 тысяч рублей, сибиряк не спешил возвращать деньги. Поэтому фирма подала на должника в суд, который поддержал требование банка.

- В Свердловский отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании 247 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – После чего на автомобиль «Toyota Harier» принадлежащий иркутянину был наложен арест для дальнейшей продажи за долги.

Чтобы не пересаживаться из своей иномарки в общественный транспорт, мужчина собрал нужную сумму и погасил долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU