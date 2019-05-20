СЕГОДНЯ 06:34 2019-05-20T06:34:37+03:00

Пропал без вести: четырехлетний ребенок упал в реку Белая возле Новомальтинска. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мальчик играл со своим приятелем на берегу и поскользнувшись упал в воду

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Спасатели МЧС ищут ребенка, который пропал без вести в Усольском районе . ЧП произошло на реке Белая возле Новомальтинска. Двое детей четырех и шести лет играли на берегу в 400 метрах от дома, когда младший из них вдруг поскользнулся и упал в воду. Его приятель побежал за помощью. Несмотря на все усилия, взрослые так и не смогли найти мальчика. Это произошло около 19.30 вечером 19 мая.

- Длительное нахождение в холодной воде и течение не оставили ребенку шансов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Глубина реки в месте ЧП - 1, 5 – 2 метра. Поиски продолжаются.

Инспекторы МЧС обращаются к родителям и просят напомнить детям, о том, что нельзя находиться у водоемов без взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU