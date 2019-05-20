Энтузиасты создают уникальный военно-патриотический музей в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-20T11:42:11+03:00

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Музей сегодня не просто хранилище экспонатов, а пространство, где можно погрузиться в исторический сюжет и самому стать его участником. В этом помогают современные технологии, инсталляции - так сказать, инновационный подход! А когда он еще и по велению души и при поддержке друзей, то дело спорится быстрее. Все это о самом большом Музее российской армии имени Афанасия Белобородова, нашего земляка, дважды Героя Советского Союза. Этот музей сейчас создают в военно-патриотическом парке «Патриот», который обустраивают на ул. Ширямова, 38, недалеко от аэропорта. Здесь с экскурсией побывал председатель областного парламента Сергей Сокол и поделился впечатлениями.

- Это грандиозный и по замыслу, и по своему масштабу проект не только для Иркутска, но и для региона в целом, - говорит Сергей Михайлович. – Он очень интересен, особенно для молодежи, и дает возможность всем нам познакомиться с героическими подвигами земляков, с историей боевых действий самых разных времен: сражение под Бородино, русско-японская война, Великая Отечественная… При этом информация подается здесь в игровой форме, с элементами интерактива. Без сомнения, это будет только способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Я впечатлен. Как только музей откроется, мы с сыном станем первыми гостями.

Впечатлены были и журналисты, которые вместе со спикером прогулялись по будущему военному парку. Итак, на огромной территории расположатся несколько интересных объектов. Один из них - бомбоубежище. Когда-то, в советские времена, это был командный пункт. Этой весной его передали военно-учебному центру «Святослав», и его сотрудники и курсанты восстановили бомбоубежище, превратив в учебно-музейный объект. Планируется создать в парке еще и столовую, где в меню армейский обед - точь-в-точь как в 1970-х, а также тир, площадку для открытого хранения военной техники. Но самое интересное – это, конечно, музей. Его по крупицам создают энтузиасты - в основном бывшие военные, сотрудники силовых ведомств. Проект полностью реализовывается на средства частных инвесторов.

- Мы продумали все до мелочей, - рассказывает главный создатель музея - председатель некоммерческой организации «Военно-патриотический парк «Патриот»» Константин Шикин. – Пол оформим в виде военной карты, где движение в залы обозначим стрелками. Почти все экспозиции посвятим соединениям, дислоцирующимся в Иркутской области. Так, один из залов – это рассказ об Иркутском драгунском полке, который почти полностью погиб в войне 1812 года. Другой повествует о войсках, участвующих в русско-японской войне, третий - о съемках фильма «321-я Сибирская».

Спикер Законодательного Собрания Сергей Сокол поблагодарил энтузиастов за хорошее начинание, а после экскурсии собрал старых и новых потенциальных партнеров парка - представителей бизнес-сообщества. Им подробно рассказали о проекте, обсудили сотрудничество.

- С огромным уважением отношусь к тем, кто помогает в этом деле, - отметил Сергей Михайлович. - Откроется музей в 2020 году 9 мая и станет замечательным подарком всем иркутянам к юбилею Победы.

Кстати, на создание парка активисты уже потратили 200 млн рублей. Техническое задание к проекту составляли специалисты Иркутского областного краеведческого музея. Словом, все сделано по уму, интересно и уникально.

ИСТОЧНИК KP.RU