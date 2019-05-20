СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-20T12:25:37+03:00

Эвакуировали 50 человек: пожар в пятиэтажном доме потушили в Новой Игирме. Фото: Ольга Крыльцова

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В пожарную часть поселка Новая Игирма поступил звонок, очевидцы рассказали, что горит балкон на пятом этаже многоквартирного дома. Пламя стремительно перебралось в квартиру и на крышу. На место ЧП выдвинулись четыре пожарных расчета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/709855" frameborder="0"></iframe> Эвакуировали 50 человек: пожар в пятиэтажном доме потушили в Новой Игирме.Видео: инстаграм Svodka38.Предоставлено "КП"

- Еще до прибытия спасателей, самостоятельно эвакуировались 50 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пожар был локализован на площади около 900 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что пламя уже потушили. После того, как дом проветрили, жильцы пятиэтажки вернулись в свои квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU