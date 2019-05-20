2019-05-20T12:52:13+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат по улице Блюхера в Иркутске

Там пройдут работы по укладке нового участка кабельной линии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта ограничат по улице Блюхера в Иркутске.Движение транспорта ограничат по улице Блюхера в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, водители! В Ленинском округе Иркутска на 16 дней ограничат движение транспорта по улице Блюхера.

-С 4 по 20 июня частично ограничат движение транспорта в районе дома №5 по улице Блюхера, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Там пройдут работы по укладке нового участка кабельной линии.

Автомобилисты! Заранее продумайте объездные маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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