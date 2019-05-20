СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-20T13:48:33+03:00

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске: 23 мая, в день последнего звонка, спиртным торговать не будут. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

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Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 23 мая необходим, так как в этот день в школах города прозвучат последние звонки. Любые горячительные напитки нельзя будет купить в магазинах и ларьках с 8 до 23 часов. А вот на кафе и рестораны ограничение не распространяется.

- Продажа алкогольной продукции в дни запретов наказывается штрафами: для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических - от 100 до 300 тысяч рублей, - сообщается на сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Так что запрет на продажу алкоголя в Иркутске 23 мая - дело серьезное. Предпринимателям однозначно не стоит рисковать и продавать спиртное вопреки запрету. Кроме того, так называемый "сухой закон" будет действовать во время последних звонков и в других городах региона, в зависимости от дат празднования.

ИСТОЧНИК KP.RU