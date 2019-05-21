Сгорели 20 домов в деревне Сполошино: чтобы узнать причину в Киренский район Иркутской области выехали следователи

СЕГОДНЯ 03:53 2019-05-21T03:53:41+03:00

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В деревне Сполошино Киренского района накануне вечером, 20 мая, произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в одном из домов и быстро распространился на соседние строения. Добровольным пожарным в отдаленный населенный пункт пришлось плыть через реку Лена на лодках из соседнего Петропавловска. Он в 14 км от места ЧП. Пока они добрались огонь быстро распространялся.

- Пламя уничтожило два жилых и 18 нежилых домов в деревне, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Сгорели дома двух человек. Их сейчас разместили у соседей. Пострадавших нет. Стоит отметить, что в деревне всего 4 жилых строения. В них живет 8 человек. В деревне работает оперативно-следственная группа в составе сотрудников МЧС, полиции и следственного комитета. Специалистам предстоит узнать точную причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU