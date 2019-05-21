В Иркутской области 20 мая потушили 24 лесных пожара

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-21T05:17:35+03:00

16 из них были новыми возгораниями

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В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки пожарные потушили 24 очага возгорания общей площадью 1361 га, из них - 515,6 га, покрытых лесом.

- Девять пожаров было в Тайшетском районе, по три – в Иркутском и Братском районах, по одному – в Шелеховском, Усольском, Слюдянском, Зиминском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Баяндаевском, Жигаловском и Куйтунском, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

На данный момент в Приангарье локализованы пожары на площади 2453 га, из них 2305 га леса. Действующим остается пламя на территории 122,5 га - по одному очагу в Иркутском, Баяндаевском, Жигаловском, Черемховском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеилимском, Чунском, Куйтунском и Шелеховском районах. Патрулирование лесов региона с воздуха продолжается. Стоит отметить, что большинство возгораний, ликвидированных 20 мая — 16 пожаров — были вновь обнаруженными.

К этому времени стало известно, что вероятной причиной пожара вблизи поселка Большое Голоустное 7 мая стал непотушенный костер. По данным МЧС, его оставили рыбаки.

ИСТОЧНИК KP.RU