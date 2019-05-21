Контрактника осудили за взрыв на крыльце штаба воинской части в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:45 2019-05-21T06:46:35+03:00

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В Иркутске завершено расследование дела по факту взрыва в одной из военных частей, который произошел 25 мая 2018 года. Тогда, военнослужащий, проходящий службу по контракту, изготовил самодельное взрывное устройство, подложил его на крыльце входа в здание штаба воинской части и подорвал его. От взрыва пострадал помощник дежурного по части. Он получил травмы средней степени тяжести. А военной части был причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

Задержали контрактника по горячим следам. В отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статьям «Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем взрыва», «Хулиганство с применением взрывных устройств» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». На днях подрывник услышал приговор Иркутского гарнизонного суда.

- Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального военного округа. – Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU