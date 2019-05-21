Жительница Зимы вместе со своей дочерью продавала наркотики

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-21T07:23:33+03:00

Во время обыска в их квартирах полицейские нашли запрещенные вещества

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Семейный наркобизнес открыла в Зиме 40-летняя местная жительница. Запрещенные вещества она продавала вместе со своей 20-летней дочерью. Полицейские, которые вышли на их след установили за ними наблюдение и после того, как факт продажи наркотиков подтвердился, задержали.

- Во время обыска в их квартирах обнаружили 63 свертка с неизвестным веществом, происхождение которого установит экспертиза, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Среди других улик были изъяты электронные весы, банковские и сим-карты, а также сотовые телефоны.

Следователи уже возбудили два уголовных дела о незаконном сбыте наркотиков. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU