2019-05-21T07:52:02+03:00
Происшествия

Жителя Иркутского района, который заживо сжег своего собутыльника, осудили на 17 лет колонии

Причиной ссоры во время которой произошло убийство, стала потерянная флешка с музыкой
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителя Иркутского района, который заживо сжег своего собутыльника, осудили на 17 лет колонии.Жителя Иркутского района, который заживо сжег своего собутыльника, осудили на 17 лет колонии.
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Иркутский областной суд огласил приговор 28-летнему жителю деревни Коты, который совершил жуткое убийство. Мужчина, живший в доме своей подруги, выпивал спиртное вместе со своим соседом. В разгар веселья сельчанин хотел послушать музыку, но так и не смог найти флешку с песнями. Именно потерянный девайс и стал причиной ссоры между собутыльниками. Дальнейшие события напоминали средневековую казнь.

- Мужчина схватил бутылку с бензином и облил им соседа, а также спинку и ручки кресла, в котором он сидел, после чего достал зажигалку и поджег знакомого, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Кроме того, выяснилось, что ранее 28-летний сельчанин уже был судим за покушение на убийство. По приговору суда ему назначили 17 лет лишения свободы в колонии особо строго режима

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Житель Иркутского района заживо сжег своего собутыльника. Дело передано в суд. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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