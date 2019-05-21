СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-21T10:11:27+03:00

«Научные weekend-ы» в Иркутске: 25 мая расскажут об истории предпринимательства и купечества города. Фото: сайт ИГУ.

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В Иркутске завершается очередной сезон научно – популярных лекций «Научные weekend-ы». На этих встречах известные иркутяне, среди которых профессора, общественные деятели и многие другие, выступают на совершенно различные темы – от кредитов до климата и рождаемости.

- 25 мая состоится лекция «Предпринимательство и купечество старого города: иркутские истории», - сообщили на сайте Научной библиотеки им. В.Г. Распутина. – Спикером выступит доктор исторических наук, профессор Вадим Шахеров.

Как и всегда встречи проходят в одно и то же время — 14.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU