2019-05-21T10:41:01+03:00
Общество

Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят в Шелеховском районе

23 мая с 5.00 до 6.00 там пройдут взрывные работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят в Шелеховском районе. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят в Шелеховском районе. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
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Внимание, автомобилисты Приангарья! В Шелеховском районе на один час остановят движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал».

- 23 мая с 5.00 до 6.00 движение всех видов транспорта будет прервано для проведения буровзрывных работ, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Водители, заранее спланируйте свой маршрут, чтобы не попасть в дорожный затор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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