СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-21T11:12:28+03:00

Перед выпускными и последними звонками инспекторы МЧС проверят школы Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В школах Приангарья подходит к концу очередной учебный год и уже совсем скоро начнется пора последних звонков и выпускных вечеров. Чтобы праздничная атмосфера не омрачилась трагедией, инспекторы МЧС проверят безопасность в учебных заведениях Иркутской области.

- Практические занятия пройдут в почти 800 объектах, там оценят действия персонала при эвакуации, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кроме этого проверят наличие свободных подъездов к объектам и места расстановки пожарной техники.

В ведомстве уточнили, что уже с 20 мая и до открытия первых смен проверят более 700 лагерей дневного пребывания детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU