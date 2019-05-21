2019-05-21T11:12:28+03:00
Общество

Перед выпускными и последними звонками инспекторы МЧС проверят школы Иркутской области

Спасатели проведут занятия по пожарной безопасности
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Перед выпускными и последними звонками инспекторы МЧС проверят школы Иркутской области.Перед выпускными и последними звонками инспекторы МЧС проверят школы Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В школах Приангарья подходит к концу очередной учебный год и уже совсем скоро начнется пора последних звонков и выпускных вечеров. Чтобы праздничная атмосфера не омрачилась трагедией, инспекторы МЧС проверят безопасность в учебных заведениях Иркутской области.

- Практические занятия пройдут в почти 800 объектах, там оценят действия персонала при эвакуации, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кроме этого проверят наличие свободных подъездов к объектам и места расстановки пожарной техники.

В ведомстве уточнили, что уже с 20 мая и до открытия первых смен проверят более 700 лагерей дневного пребывания детей.

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МЧС: в детских лагерях Иркутской области нашли 298 нарушений. Чаще всего это захламленные пути эвакуации и неисправные электросети. (подробности).

Пропал без вести: четырехлетний ребенок упал в реку Белая возле Новомальтинска. Мальчик играл со своим приятелем на берегу и поскользнувшись упал в воду. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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