Движение транспорта станет односторонним по улице 4-я Советская в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-21T13:33:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Внимание, водители! В Октябрьском округе Иркутска изменится схема движения на улице 4-я Советская.

- С 6 июня на участке улицы 4-й Советской от улицы Александра Невского до улицы Карла Либкнехта будет организовано одностороннее движение в направлении улицы Карла Либкнехта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Такое решение было принято для безопасности пешеходов.

Водители, запомните но, чтобы не нарваться на штраф и не попасть в ДТП!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Растрогала соцсети: кондуктор трамвая из Иркутска спела песню, поразившую пассажиров. Музыкант-самоучка Елизавета Власько удивила иркутян песней собственного сочинения. (подробности).

Дебютный фильм актрисы из Иркутска показали в программе Каннского кинофестиваля. Первая роль Виктории Мирошниченко в фильме «Дылда» уже принесла ей международный успех. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU