Движение транспорта станет односторонним по улице 4-я Советская в Иркутске
Внимание, водители! В Октябрьском округе Иркутска изменится схема движения на улице 4-я Советская.
- С 6 июня на участке улицы 4-й Советской от улицы Александра Невского до улицы Карла Либкнехта будет организовано одностороннее движение в направлении улицы Карла Либкнехта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Такое решение было принято для безопасности пешеходов.
Водители, запомните но, чтобы не нарваться на штраф и не попасть в ДТП!
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