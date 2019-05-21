2019-05-21T13:33:10+03:00
Общество

Движение транспорта станет односторонним по улице 4-я Советская в Иркутске

Изменение коснется участка от улицы Александра Невского до Карла Либкнехта
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта станет односторонним по улице 4-я Советская в Иркутске.Движение транспорта станет односторонним по улице 4-я Советская в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, водители! В Октябрьском округе Иркутска изменится схема движения на улице 4-я Советская.

- С 6 июня на участке улицы 4-й Советской от улицы Александра Невского до улицы Карла Либкнехта будет организовано одностороннее движение в направлении улицы Карла Либкнехта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Такое решение было принято для безопасности пешеходов.

Водители, запомните но, чтобы не нарваться на штраф и не попасть в ДТП!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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