2019-05-21T13:27:33+03:00
Происшествия

Жителям села Сполошино, чьи дома сгорели после крупного пожара, окажут помощь

Для двух человек, потерявших свои дома, подготовлен пункт временного размещения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Жителям села Сполошино, чьи дома сгорели после крупного пожара, окажут помощь.Жителям села Сполошино, чьи дома сгорели после крупного пожара, окажут помощь.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Жителям села Сполошино в Киренском районе, оставшимся без крыши над головой после пожара случившегося 20 мая, окажут помощь. Напомним, что по предварительной версии пламя вспыхнуло после короткого замыкания проводки. Один за одним огонь охватил 2 жилых и 18 нежилых домов, а также надворные постройки. Члены добровольной пожарной дружины смогли отстоять дизельную электростанцию, склад ГСМ и другие строения.

- Пока двух человек оставшихся без жилья, подготовлен пункт временного размещения, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Ущерб от ЧП еще предстоит подсчитать, после чего будет решаться вопрос об оказании материальной компенсации.

В ведомстве уточнили, что адресную помощь также предоставят и другим восьми жителям Сполошино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сгорели 20 домов в деревне Сполошино: чтобы узнать причину в Киренский район Иркутской области выехали следователи. 18 из строений были не жилыми. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение транспорта станет односторонним по улице 4-я Советская в Иркутске
Основные барьеры развития безналичных платежей в глубинке – нестабильность связи и потребительские страхи
В июне в Братске начнут строить новый детский сад
Обещала 2 миллиона долларов: почти 240 тысяч рублей похитила мошенница у преподавателя техникума из Братска
Делегация Иркутской области примет участие в Петербургском экономическом форуме
Перед выпускными и последними звонками инспекторы МЧС проверят школы Иркутской области
Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят в Шелеховском районе
«Научные weekend-ы» в Иркутске: 25 мая расскажут об истории предпринимательства и купечества города
Алексей Соболь: биржа деловых контактов – эффективный инструмент развития регионального бизнеса
Трое жителей Иркутской области получили знак «Горячее сердце»
Погоня со стрельбой: на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» поймали пьяного лихача без водительских прав
Жителя Иркутского района, который заживо сжег своего собутыльника, осудили на 17 лет колонии
Жительница Зимы вместе со своей дочерью продавала наркотики