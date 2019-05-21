Жителям села Сполошино, чьи дома сгорели после крупного пожара, окажут помощь

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-21T13:27:33+03:00

Для двух человек, потерявших свои дома, подготовлен пункт временного размещения

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Жителям села Сполошино в Киренском районе, оставшимся без крыши над головой после пожара случившегося 20 мая, окажут помощь. Напомним, что по предварительной версии пламя вспыхнуло после короткого замыкания проводки. Один за одним огонь охватил 2 жилых и 18 нежилых домов, а также надворные постройки. Члены добровольной пожарной дружины смогли отстоять дизельную электростанцию, склад ГСМ и другие строения.

- Пока двух человек оставшихся без жилья, подготовлен пункт временного размещения, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Ущерб от ЧП еще предстоит подсчитать, после чего будет решаться вопрос об оказании материальной компенсации.

В ведомстве уточнили, что адресную помощь также предоставят и другим восьми жителям Сполошино.

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ИСТОЧНИК KP.RU