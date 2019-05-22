2019-05-22T03:30:26+03:00
Звезды

К 80-летию боев на Халхин-Голе в Краеведческом музее Иркутска 24 мая откроется выставка

Экспозицию разместят в отделе истории
Мария КНЯЗЕВА
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К 80-летию боев на Халхин-Голе в Краеведческом музее Иркутска 24 мая откроется выставкаК 80-летию боев на Халхин-Голе в Краеведческом музее Иркутска 24 мая откроется выставкаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутском краеведческом музее 24 мая откроется выставка, посвященная 80-летию боев на

Халхин-Голе. Экспозиция получила название «В помощь красноармейцу».

В 1939 году советско-монгольским войскам удалось освободить Монгольскую Народную Республику от японских захватчиков в битве на реке Халхин-Гол. Узнать подробнее об этом противостоянии можно в отделе истории Краеведческого.

- Мы подготовили к вернисажу плакаты, листовки, газеты, фотографии и даже карту боев 1939 года, - рассказали сотрудники музея. - Основная часть экспонатов предоставлена региональным отделением фонда «Победитель».

Побывать на выставке можно до конца лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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