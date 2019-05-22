К 80-летию боев на Халхин-Голе в Краеведческом музее Иркутска 24 мая откроется выставка
В Иркутском краеведческом музее 24 мая откроется выставка, посвященная 80-летию боев на
Халхин-Голе. Экспозиция получила название «В помощь красноармейцу».
В 1939 году советско-монгольским войскам удалось освободить Монгольскую Народную Республику от японских захватчиков в битве на реке Халхин-Гол. Узнать подробнее об этом противостоянии можно в отделе истории Краеведческого.
- Мы подготовили к вернисажу плакаты, листовки, газеты, фотографии и даже карту боев 1939 года, - рассказали сотрудники музея. - Основная часть экспонатов предоставлена региональным отделением фонда «Победитель».
Побывать на выставке можно до конца лета.
Читайте также:
Афиша выставок Иркутска на май 2019: световые машины, рукоделие, wood-картины, насекомые и «Страна синего неба»
ИСТОЧНИК KP.RU