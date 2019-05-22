Праздник сакуры пройдет в Ботаническом саду Иркутска
В Ботаническом саду Иркутска зацвела сакура. Цветение японской вишни настолько прекрасно, что не раз ему посвящали стихи, писали пейзажи. Чтобы увидеть прекрасные деревья не нужно ехать в Японию, можно сходить в Ботанический сад Иркутска. Так, кстати, в честь этого решили провести целый праздник.
- Мы приготовили для гостей живую музыку, мастер-классы по икебане и оригами – традиционным искусствам Японии, - рассказали в саду. - Иван Левицкий - кандидата геолого-минералогических наук — расскажет о вулканах и представит действующую модель вулкана Фудзияма.
Кроме этого будут работать две мини-выставки. В экспозиции первой — куклы народов Востока, во второй — флейты. Праздник сакуры намечен на ближайшую субботу, 25 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU