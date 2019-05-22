2019-05-22T04:42:00+03:00
Общество

Выставка «Древо жизни» откроется в Иркутске 22 мая

Посмотреть на работы в стиле наивного искусства можно до 16 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка «Древо жизни» откроется в Иркутске 22 мая. Фото: Иркутский художественный музейВыставка «Древо жизни» откроется в Иркутске 22 мая. Фото: Иркутский художественный музей
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В Усадьбе Сукачева сегодня, 22 мая, откроется выставка «Древо жизни». Посвящена она 100-летию со дня рождения автора картин Ирины Еременко. Ее жизнь — пример того, что начать никогда не поздно, хотите изменить свою жизнь — меняйте. Ирина впервые взяла в руки кисточку в 57 лет! Но тем не менее, на сегодняшний день художница — один из ярких представителей наивного искусства в нашей стране. Многие работы хранятся в музеях России и за рубежом.

- Тема её картин всегда одна — деревья, - отмечают в Иркутском художественном музее.

И первой ее картиной было изображение сибирской сосны. Написала ее Еременко после переезда в Казахстан, когда затосковала по Сибири, где она жила с 10 лет.

Увидеть «наивные» картины можно до 16 июня. А сегодня открытие в 16.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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