СЕГОДНЯ 06:23 2019-05-22T06:23:06+03:00

Взяли с поличным: в Шелехове поймали двух иркутян, укравших интернет-кабель. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Шелехове задержали двух мужчин, которые украли кабель у местного жителя. Выдавая себя за специалистов интернет-компании, они вошли в его квартиру и отрезали провод, после чего скрылись. Полицейские смогли выйти на след похитителей и задержать их.

- Ими оказались двое жителей Иркутска 23 и 25 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оперативники выяснили, что они причастны к еще 6 подобным эпизодам на территории Шелеховского района.

Во время досмотра у мужчин нашли похищенный кабель и набор инструментов для вскрытия замков. В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU