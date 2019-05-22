В Братске осудили 74-летнюю женщину, которая на своем автомобиле насмерть сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-22T06:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Братске городской суд огласил приговор по делу 74-летней местной жительницы, которая нарушила правила дорожного движения и сбила мотоциклиста. В ходе разбирательства выяснилось, что женщина ехала на своем автомобиле по второстепенной дороге и, подъезжая к нерегулируемому перекрестку, не убедилась в отсутствии машин с главной дороги. После чего в ее автомобиль врезался мотоциклист, который скончался от полученных при ударе травм.

- Чтобы восстановить картину случившегося, были заслушаны показания более 30 свидетелей ДТП и изучены 5 томов уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Первоначально женщина частично признала свою вину, но позже изменила показания, пояснив, что мотоциклист двигался быстрее разрешенной скорости и сам влетел в ее автомобиль.

Рассмотрев все обстоятельства аварии, суд приговорил 74-летнюю жительницу Братска к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года. Кроме того ее лишили водительских прав, поэтому на ближайшие пару лет она станет пешеходом.

ИСТОЧНИК KP.RU