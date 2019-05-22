2019-05-22T06:53:46+03:00
Происшествия

В Братске осудили 74-летнюю женщину, которая на своем автомобиле насмерть сбила мотоциклиста

Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В Братске осудили 74-летнюю женщину, которая на своем автомобиле насмерть сбила мотоциклиста.В Братске осудили 74-летнюю женщину, которая на своем автомобиле насмерть сбила мотоциклиста.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Братске городской суд огласил приговор по делу 74-летней местной жительницы, которая нарушила правила дорожного движения и сбила мотоциклиста. В ходе разбирательства выяснилось, что женщина ехала на своем автомобиле по второстепенной дороге и, подъезжая к нерегулируемому перекрестку, не убедилась в отсутствии машин с главной дороги. После чего в ее автомобиль врезался мотоциклист, который скончался от полученных при ударе травм.

- Чтобы восстановить картину случившегося, были заслушаны показания более 30 свидетелей ДТП и изучены 5 томов уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Первоначально женщина частично признала свою вину, но позже изменила показания, пояснив, что мотоциклист двигался быстрее разрешенной скорости и сам влетел в ее автомобиль.

Рассмотрев все обстоятельства аварии, суд приговорил 74-летнюю жительницу Братска к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года. Кроме того ее лишили водительских прав, поэтому на ближайшие пару лет она станет пешеходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Внесла предоплату, а мебель не получила: иркутянку обманули при покупке кухонного гарнитура
Ангарчанин попался на удочку мошенников при покупке металлоискателя
Взяли с поличным: в Шелехове поймали двух иркутян, укравших интернет-кабель
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Выставка «Древо жизни» откроется в Иркутске 22 мая
Праздник сакуры пройдет в Ботаническом саду Иркутска
К 80-летию боев на Халхин-Голе в Краеведческом музее Иркутска 24 мая откроется выставка
Жителям села Сполошино, чьи дома сгорели после крупного пожара, окажут помощь
Движение транспорта станет односторонним по улице 4-я Советская в Иркутске
Основные барьеры развития безналичных платежей в глубинке – нестабильность связи и потребительские страхи
В июне в Братске начнут строить новый детский сад
Обещала 2 миллиона долларов: почти 240 тысяч рублей похитила мошенница у преподавателя техникума из Братска
Делегация Иркутской области примет участие в Петербургском экономическом форуме
Перед выпускными и последними звонками инспекторы МЧС проверят школы Иркутской области
Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят в Шелеховском районе
«Научные weekend-ы» в Иркутске: 25 мая расскажут об истории предпринимательства и купечества города
Алексей Соболь: биржа деловых контактов – эффективный инструмент развития регионального бизнеса
Трое жителей Иркутской области получили знак «Горячее сердце»
Погоня со стрельбой: на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» поймали пьяного лихача без водительских прав
Жителя Иркутского района, который заживо сжег своего собутыльника, осудили на 17 лет колонии
Жительница Зимы вместе со своей дочерью продавала наркотики