2019-05-22T08:25:29+03:00
Происшествия

Ангарчанин попался на удочку мошенников при покупке металлоискателя

Ущерб от действий аферистов составил 7 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Ангарчанин попался на удочку мошенников при покупке металлоискателя.Ангарчанин попался на удочку мошенников при покупке металлоискателя.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вот и еще одно подтверждение тому, что сделки в Интернете нужно совершать с особой осторожностью. На днях в один из отделов полиции Ангарска обратился мужчина, который заявил, что стал жертвой мошенников. Это произошло при попытке купить металлоискатель.

30-летний ангарчанин нашел сообщение о продаже прибора на одном из сайтов с бесплатными объявлениями. Человек, который продавал оборудование, находился в Тверской области, но мужчину не остановила его географическая удаленность. Когда он связался с продавцом, обсудил с ним техническое состояние прибора. Тот попросил внести предоплату. Ее размер составил 7 тысяч рублей. Ничего не подозревающий мужчина тут же перевел нужную сумму на счет мошенника.

Спустя несколько часов лжепродавец вновь вышел на связь и сообщил, что прямо сейчас он находится в транспортной компании и отправляет металлоискатель покупателю. Однако все оказалось "не так просто" – мошенник сообщил, что, чтобы посылка дошла до ангарчанина, он должен заплатить еще 1300 рублей за доставку. Мужчина отказался, и продавец перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта.

- В ходе служебной проверки мы выяснили, что абонентский номер зарегистрирован в сети оператора мобильной связи в Москве, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции уже завели на продавца уголовное дело по статье “Мошенничество”. Также они призывают иркутян с осторожностью совершать сделки в Интернете и не переводить деньги на счета неизвестных людей. Если вы сомневаетесь в добросовестности продавца или фирмы, то лучшим решением будет отказаться от покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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