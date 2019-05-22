"Лютоволки" в Иркутске: после финала "Игры престолов" у волчицы из зоогалереи родились черные щенки

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-22T12:36:56+03:00

Биологи уверяют, что появились они на свет 19 мая по плану, это Игра престолов неожиданно закончилась в этот же день

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Фанаты "Игры престолов" в Иркутске до сих пор обсуждают достаточно неожиданный финал сериала. Хочется продолжения! Поэтому сообщение иркутской зоогалереи о появлении на свет щенков у волчицы Милки аккурат в день окончания сериала называют "интересным совпадением". Объясняют - у дома Старков, в котором воспитывался Джон Сноу, был даже герб - Лютоволк. Именно маленьких волчат подобрали в лесу и раздали всем сыновьям.

- Это "Игра престолов" под них подстроилась, а у волчицы все по графику, - рассказывает хозяйка иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Сама Милка родилась 18 мая, а мамой стала 19 числа. Так что просто удачное совпадение.

Никто и не спорит. Но версия про собственных сибирских "лютоволков" пришлась по вкусу поклонникам сериала. Тем более. что щенки - черные. А это, что ни говори, необычно. Правда, биологи и тут говорят, что скоро эти "лютоволки" станут вполне обычными серыми хищниками, такими, как их мама. Полиняют, выцветут!

А вот сколько у Милки серых волчат - непонятно. Биологи считают, что пять. Мать пока прячет потомство от посторонних глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU