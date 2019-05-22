2019-05-22T12:36:56+03:00
Дом. Семья

"Лютоволки" в Иркутске: после финала "Игры престолов" у волчицы из зоогалереи родились черные щенки

Биологи уверяют, что появились они на свет 19 мая по плану, это Игра престолов неожиданно закончилась в этот же день
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
В день окончания "Игры престолов" в иркутской зоогалерее появились свои "лютоволки". Фото: Людмила Ивушкина.В день окончания "Игры престолов" в иркутской зоогалерее появились свои "лютоволки". Фото: Людмила Ивушкина.
Изменить размер текста:

Фанаты "Игры престолов" в Иркутске до сих пор обсуждают достаточно неожиданный финал сериала. Хочется продолжения! Поэтому сообщение иркутской зоогалереи о появлении на свет щенков у волчицы Милки аккурат в день окончания сериала называют "интересным совпадением". Объясняют - у дома Старков, в котором воспитывался Джон Сноу, был даже герб - Лютоволк. Именно маленьких волчат подобрали в лесу и раздали всем сыновьям.

- Это "Игра престолов" под них подстроилась, а у волчицы все по графику, - рассказывает хозяйка иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Сама Милка родилась 18 мая, а мамой стала 19 числа. Так что просто удачное совпадение.

Никто и не спорит. Но версия про собственных сибирских "лютоволков" пришлась по вкусу поклонникам сериала. Тем более. что щенки - черные. А это, что ни говори, необычно. Правда, биологи и тут говорят, что скоро эти "лютоволки" станут вполне обычными серыми хищниками, такими, как их мама. Полиняют, выцветут!

А вот сколько у Милки серых волчат - непонятно. Биологи считают, что пять. Мать пока прячет потомство от посторонних глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студентам педагогам и медикам в Иркутской области увеличат дополнительные выплаты
Знаменитые футболисты Андрей Ещенко и Роман Зобнин поздравили иркутский «Зенит» с бронзой Второй лиги
Спикер ЗС Иркутской области Сергей Сокол: недопустимо экономить деньги на социальную сферу
С 1 июня полицейские и волонтеры будут патрулировать реки и озера Иркутска
В столице Приангарья проходит фотовыставка фестиваля природы «Первозданная Россия»
На фестивале детского творчества иркутяне смогут полакомиться 10-метровым пирогом
Внесла предоплату, а мебель не получила: иркутянку обманули при покупке кухонного гарнитура
Ангарчанин попался на удочку мошенников при покупке металлоискателя
В Братске осудили 74-летнюю женщину, которая на своем автомобиле насмерть сбила мотоциклиста
Взяли с поличным: в Шелехове поймали двух иркутян, укравших интернет-кабель
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Выставка «Древо жизни» откроется в Иркутске 22 мая
Праздник сакуры пройдет в Ботаническом саду Иркутска
К 80-летию боев на Халхин-Голе в Краеведческом музее Иркутска 24 мая откроется выставка
Жителям села Сполошино, чьи дома сгорели после крупного пожара, окажут помощь
Движение транспорта станет односторонним по улице 4-я Советская в Иркутске
Основные барьеры развития безналичных платежей в глубинке – нестабильность связи и потребительские страхи
В июне в Братске начнут строить новый детский сад
Обещала 2 миллиона долларов: почти 240 тысяч рублей похитила мошенница у преподавателя техникума из Братска
Делегация Иркутской области примет участие в Петербургском экономическом форуме
Перед выпускными и последними звонками инспекторы МЧС проверят школы Иркутской области
Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят в Шелеховском районе
«Научные weekend-ы» в Иркутске: 25 мая расскажут об истории предпринимательства и купечества города
Алексей Соболь: биржа деловых контактов – эффективный инструмент развития регионального бизнеса
Трое жителей Иркутской области получили знак «Горячее сердце»
Погоня со стрельбой: на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» поймали пьяного лихача без водительских прав
Жителя Иркутского района, который заживо сжег своего собутыльника, осудили на 17 лет колонии
Жительница Зимы вместе со своей дочерью продавала наркотики