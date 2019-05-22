В столице Приангарья проходит фотовыставка фестиваля природы «Первозданная Россия»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-22T14:03:28+03:00

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Выставка фестиваля фотографий дикой природы «Первозданная Россия» открылась в Иркутске и продлится до 29 мая. Более ста работ, в которых отражена красота окружающего мира, представлены на территории арт-завода «Доренберг». Посетить выставку можно бесплатно.

Фото: архив компании

Экспозиция организована при поддержке Иркутской нефтяной компании. Цель образовательного мероприятия - показать нашу страну от запада до востока, рассказать о природе России и о том, как важно сохранить ее в первозданном виде.

- ИНК - социально-ориентированная компания, - отметила Ольга Харина, директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти Иркутской нефтяной компании. - Мы стараемся прилагать максимум усилий, чтобы развивать не только свой бизнес, но и регионы нашего присутствия, вкладывая в это и финансовые средства, и душу. ИНК регулярно становится спонсором различных образовательных и культурных мероприятий. Одно из них - выставка «Первозданная Россия», которая радует жителей и гостей Иркутска уже второй год подряд.

Фото: архив компании

Анна Тележкина-Буйнова, одна из организаторов выставки, рассказала, что свои работы для участия в фестивале «Первозданная Россия» - 2019 прислало более 1000 фотографов-натуралистов из 50 регионов России. Из них более 400 были отобраны для экспозиции в Москве и свыше 100 представлены в Иркутске.

В этом году выставка стала более познавательной - она поделена на зоны Арктики, тундры и лесотундры, тайги и смешанных лесов, степей, пустынь и гор.

- Эта выставка имеет огромное просветительское значение, - сказала Вера Шленова, председатель Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы. - Она позволяет познакомиться с природой разных уголков нашей страны, восхититься ее богатством и разнообразием и одновременно задуматься о том, что необходимо сделать для сохранения всей этой красоты. Хотелось бы, чтобы эту экспозицию увидело как можно большее количество людей. Такие мероприятия проходят далеко не в каждом городе. Иркутску повезло. Мы по-настоящему счастливые люди.

Яков Гинзбург, заместитель генерального директора Иркутской нефтяной компании по экономике и финансам, подчеркнул, что такая выставка будет понятна и близка каждому - и ребенку, и взрослому.

- Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно, - отметил он. - Завораживающие пейзажи, удивительный животный мир… Возле каждой фотографии хочется задержаться, подумать. В прошлом году выставка имела большой успех. Надеемся, что сейчас желающих посетить ее будет еще больше. Ну а наша компания продолжит поддерживать такие просветительские проекты.

Фото: архив компании

В рамках выставки организована образовательная программа, проходят лекции, мастер-классы для детей и взрослых. В частности, в минувшие выходные представители «Заповедного Прибайкалья» рассказали об использовании фотоловушек, а иркутский полярник-альпинист Владислав Лачкарев - об антарктической экспедиции.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU