СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-22T13:10:31+03:00

С 1 июня полицейские и волонтеры будут патрулировать реки и озера Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Совсем скоро начнется купальный сезон. Иркутяне будут отдыхать на пляжах. К слову в Иркутске таковых… один. Это муниципальный пляж на заливе Якоби. Здесь уже готовы встретить первых отдыхающих. Водолазы проводят обследование и очистку дна. А вскоре установят и стенд с информацией о температуре воды и воздуха.

Кроме того, на Якоби до 29 мая зону, отведенную для купания, обозначат буйками. Также на суше разместят средства для спасения утопающих – спасательные круги и специальный трос, который называется концы Александрова. Также на территории пляжа установят контейнеры для мусора.

- Будем проводить ежедневные рейды с патрулированием водоемов, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. – Разместим информационные таблички «Купание запрещено».

Ограничат также и проезд к "квадратам" у плотины ГЭС, а с 1 июля - к теплым озерам в Свердловском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU