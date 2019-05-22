2019-05-22T13:10:31+03:00
Общество

С 1 июня полицейские и волонтеры будут патрулировать реки и озера Иркутска

Особое внимание – заливу Якоби
Александра Бабкина
Поделиться:
С 1 июня полицейские и волонтеры будут патрулировать реки и озера ИркутскаС 1 июня полицейские и волонтеры будут патрулировать реки и озера ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Совсем скоро начнется купальный сезон. Иркутяне будут отдыхать на пляжах. К слову в Иркутске таковых… один. Это муниципальный пляж на заливе Якоби. Здесь уже готовы встретить первых отдыхающих. Водолазы проводят обследование и очистку дна. А вскоре установят и стенд с информацией о температуре воды и воздуха.

Кроме того, на Якоби до 29 мая зону, отведенную для купания, обозначат буйками. Также на суше разместят средства для спасения утопающих – спасательные круги и специальный трос, который называется концы Александрова. Также на территории пляжа установят контейнеры для мусора.

- Будем проводить ежедневные рейды с патрулированием водоемов, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. – Разместим информационные таблички «Купание запрещено».

Ограничат также и проезд к "квадратам" у плотины ГЭС, а с 1 июля - к теплым озерам в Свердловском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студентам педагогам и медикам в Иркутской области увеличат дополнительные выплаты
Знаменитые футболисты Андрей Ещенко и Роман Зобнин поздравили иркутский «Зенит» с бронзой Второй лиги
Спикер ЗС Иркутской области Сергей Сокол: недопустимо экономить деньги на социальную сферу
В столице Приангарья проходит фотовыставка фестиваля природы «Первозданная Россия»
"Лютоволки" в Иркутске: после финала "Игры престолов" у волчицы из зоогалереи родились черные щенки
На фестивале детского творчества иркутяне смогут полакомиться 10-метровым пирогом
Внесла предоплату, а мебель не получила: иркутянку обманули при покупке кухонного гарнитура
Ангарчанин попался на удочку мошенников при покупке металлоискателя
В Братске осудили 74-летнюю женщину, которая на своем автомобиле насмерть сбила мотоциклиста
Взяли с поличным: в Шелехове поймали двух иркутян, укравших интернет-кабель
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Выставка «Древо жизни» откроется в Иркутске 22 мая
Праздник сакуры пройдет в Ботаническом саду Иркутска
К 80-летию боев на Халхин-Голе в Краеведческом музее Иркутска 24 мая откроется выставка
Жителям села Сполошино, чьи дома сгорели после крупного пожара, окажут помощь
Движение транспорта станет односторонним по улице 4-я Советская в Иркутске
Основные барьеры развития безналичных платежей в глубинке – нестабильность связи и потребительские страхи
В июне в Братске начнут строить новый детский сад
Обещала 2 миллиона долларов: почти 240 тысяч рублей похитила мошенница у преподавателя техникума из Братска
Делегация Иркутской области примет участие в Петербургском экономическом форуме
Перед выпускными и последними звонками инспекторы МЧС проверят школы Иркутской области
Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят в Шелеховском районе
«Научные weekend-ы» в Иркутске: 25 мая расскажут об истории предпринимательства и купечества города
Алексей Соболь: биржа деловых контактов – эффективный инструмент развития регионального бизнеса
Трое жителей Иркутской области получили знак «Горячее сердце»
Погоня со стрельбой: на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» поймали пьяного лихача без водительских прав
Жителя Иркутского района, который заживо сжег своего собутыльника, осудили на 17 лет колонии
Жительница Зимы вместе со своей дочерью продавала наркотики