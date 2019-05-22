2019-05-22T13:15:59+03:00
Общество

Спикер ЗС Иркутской области Сергей Сокол: недопустимо экономить деньги на социальную сферу

Об этом заявил председатель областного парламента по итогам обсуждения законопроекта об изменениях в бюджет Приангарья
Яна ЛИСИНА
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Депутаты держат принципиальную позицию - не допустить экономии бюджетных средств на вопросах социальной сферы, важных для жителей Иркутской области. Об этом заявил председатель ЗакСобрания Сергей Сокол по итогам обсуждения законопроекта об изменениях в областной бюджет.

- Мы выполняем обещания, данные жителям во время рабочих поездок по области, и внесли соответствующие корректировки в бюджет, - говорит Сергей Сокол. - Мы делали и будем делать все зависящее от нас для того, чтобы расширять список соцобъектов и увеличивать финансирование капитальных ремонтов школ, больниц, детских садов, учреждений культуры, социальных выплат, благоустройства территорий, ремонта дорог и других важных вопросов.

В целом же после корректировки доходы областного бюджета увеличены почти на 20 млрд рублей и составляют 162,2 млрд рублей. Расходы выросли на 28 млрд рублей, их общий объем в текущем году установлен на уровне 175,2 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на повышение субвенции на образование, в частности на повышение учебных расходов на каждого ученика, на котором настаивали депутаты ЗакСобрания. Выделены средства на дифференциацию зарплаты работников государственных бюджетных учреждений, на снижение дефицита госпрограммы гарантий оказания медуслуг, поддержку сельхозтоваропроизводителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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