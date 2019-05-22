Студентам педагогам и медикам в Иркутской области увеличат дополнительные выплаты

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-22T13:55:04+03:00

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В окончательном чтении на сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в два областных закона. Это позволит увеличить размер дополнительных стипендий для студентов педагогических и медицинских вузов. Авторами законодательных инициатив выступили спикер областного парламента Сергей Сокол, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Законы, предусматривающие дополнительные стипендии и призванные способствовать решению проблемы нехватки кадров в территориях, были приняты по инициативе парламентариев. Но из этих выплат удерживается НДФЛ. Чтобы студенты, получали на руки установленные суммы, и было решено предусмотреть дополнительные средства в бюджете области и довести сумму выплат на каждого с учетом НДФЛ.

Так, студенты, обучающиеся на педагогических специальностях на основании договора о целевом обучении, после удержания НДФЛ ежемесячно «на руки» будут получать 3 тыс. рублей. Целевики, обучающиеся на направлениях «лечебное дело» и «педиатрия» - 3 тыс, рублей, а талантливые студенты-медики, успешно сдавшие экзамены и являющиеся победителями олимпиад - 5 тыс. рублей.

Кроме того, по инициативе депутатов более 7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья будут обеспечены горячим питанием в школах. Как уточнила Ирина Синцова, сегодня в регионе более 19 тыс. детей с ОВЗ, но получали бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях только те, кто относился и к другим категориям – многодетным или малоимущим семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU