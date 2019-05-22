СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-22T17:58:56+03:00

Охота на таксистов: с начала мая телефонные мошенники обманули 11 водителей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аферисты выдают себя за полицейских и просят перевести им деньги

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. В погоне за легкими деньгами аферисты придумывают все больше новых схем. Так в МВД отмечают, что с начала мая уже 11 водителей такси стали жертвами мошенников.

- В службу такси поступает заявка, в пути с шофером связывается мошенник и просит личный номер, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После чего перезванивает, но уже представляясь сотрудником полиции и под предлогом дня рождения начальника просит купить кофе и конфеты, если жертва соглашается, то начинается второй этап.

Поняв, что человеком можно манипулировать, жулик просит пополнить его баланс нескольких телефонных номеров, обещая вернуть деньги при встрече. Но после того, как водитель выполняет просьбу, "лжеполицейский" перестает выходить на связь. В МВД просят жителей Приангарья не соглашаться на подобные предложения и сообщать о таких случаях в дежурную часть.

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ИСТОЧНИК KP.RU