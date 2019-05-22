2019-05-22T19:02:57+03:00
Происшествия

10 тысяч рублей за 10 минут: аферистка обманула мигранта, обещая регистрацию в Иркутске

Ее приговорили к 200 часам обязательных работ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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10 тысяч рублей за 10 минут: аферистка обманула мигранта, обещая регистрацию в Иркутске10 тысяч рублей за 10 минут: аферистка обманула мигранта, обещая регистрацию в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске огласили приговор местной жительнице, которая обманула гражданина Узбекистана и похитила у него 10 тысяч рублей. В январе этого года иркутянка выложила объявление в интернете, в котором предлагала за небольшую плату помочь оформить регистрацию для иностранцев.

На ее уловку клюнул мужчина, с которым аферистка договорилась о встрече. Для пущей убедительности она назначила ее у здания УФМС по Иркутской области.

- Получив паспорт у гражданина Узбекистана, женщина вошла с ним в офис миграционной службы, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. - Спустя 10 минут она вернулась и сказала, что проблема решена и регистрация будет готова через несколько дней.

Гость из Средней Азии обрадованный такой новостью передал ей 10 тысяч рублей, за которые мошенница предлагала свои услуги.

По приговору суда иркутянке назначили 200 часов обязательных работ, а также обязали вернуть деньги обманутому мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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