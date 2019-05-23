2019-05-23T03:37:27+03:00
Общество

Поохотиться на мамонта и шерстистого носорога: выставка «Мир ледникового периода» откроется в Иркутске

Познакомиться с «первобытным человеком» можно будет с 31 мая
Мария КНЯЗЕВА
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Поохотиться на мамонта и шерстистого носорога: выставка «Мир ледникового периода» откроется в ИркутскеПоохотиться на мамонта и шерстистого носорога: выставка «Мир ледникового периода» откроется в Иркутске
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В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 31 мая откроется выставка «Мир ледникового периода». Посетители смогут сфотографироваться с «первобытным человеком», узнать как он жил и как был устроен его быт.

- Также гостям расскажем о мамонтах, шерстистых носорогах, - рассказали сотрудники музея. - Все смогут поучаствовать в импровизированной охоте на них.

А еще на выставке расскажут об археологических находках — стоянках первых людей в населенных пунктах Мальта и Буреть. И каждый сможет на себе оценить прелести данной профессии. Работать «Мир ледникового периода» будет до 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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