Поохотиться на мамонта и шерстистого носорога: выставка «Мир ледникового периода» откроется в Иркутске
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 31 мая откроется выставка «Мир ледникового периода». Посетители смогут сфотографироваться с «первобытным человеком», узнать как он жил и как был устроен его быт.
- Также гостям расскажем о мамонтах, шерстистых носорогах, - рассказали сотрудники музея. - Все смогут поучаствовать в импровизированной охоте на них.
А еще на выставке расскажут об археологических находках — стоянках первых людей в населенных пунктах Мальта и Буреть. И каждый сможет на себе оценить прелести данной профессии. Работать «Мир ледникового периода» будет до 1 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU