2019-05-23T04:22:46+03:00
Спорт

Первенство России по велоспорту-шоссе: спортсменки из Иркутской области завоевали две медали

Призовые места они заняли в индивидуальной гонке
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство России по велоспорту-шоссе: спортсменки из Иркутской области завоевали две медалиПервенство России по велоспорту-шоссе: спортсменки из Иркутской области завоевали две медалиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Первенство России по велоспорту-шоссе завершилось накануне в Майкопе. Спортсменки из Иркутской области вернутся с турнира с двумя медалями.

- Дарья Бунеева и Валерия Козлова стали призерами в индивидуальной горной гонке на 10 км среди юниорок, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Дарья тренируется в Усолье-Сибирском. Она завоевала серебряную медаль, уступив лишь велогонщице из Санкт-Петербурга. Валерия вот уже восемь лет тренируется в Шелехове у Владимира Бурмистрова. Ее результат — третье место на пьедестале и бронзовая награда.

Благодаря тому, что спортсменки вошли в тройку призеров, они получили путевки на чемпионат и первенство России, которые пройдут в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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