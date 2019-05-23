СЕГОДНЯ 04:36 2019-05-23T04:36:02+03:00

Сбил 10-летнюю девочку на «зебре» и скрылся: ДТП произошло в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В городе Тулун Иркутской области 22 мая на пешеходном переходе возле дома №1б по ул. Гидролизная водитель, управляя автомобилем, сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Девочку увезли в больницу с ушибами.

- Установить марку автомобиля не удалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Также как и личность водителя. Мы ищем свидетелей происшествия.

Также полицейские призывают виновника прийти в ближайший отдел внутренних дел и рассказать как все случилось. Известно, что пешеход в этом месте нерегулируемый. Если вы были очевидцем и запомнили какие-то детали, звоните в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU