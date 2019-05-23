Иркутянин упал с Глазковского моста на железнодорожные пути и выжил
Трагедией едва не закончилась прогулка по Глазковскому мосту для 21-летнего иркутянина. Каким-то образом, переходя по мосту, он упал прямо на железнодорожные пути. Произошло все на глазах нескольких очевидцев, которые сразу вызвали скорую помощь и полицейских. Чудом парню удалось выжить.
- Прибывшие полицейские выяснили, что он был пьян, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и различными травмами.
Как пострадавший умудрился упасть с моста ограждениями, сейчас выясняют транспортные полицейские. По факту инцидента проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU