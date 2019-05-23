2019-05-23T07:18:41+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: на юге Иркутской области в четверг, 23 мая, ожидается сильный ветер

Также пройдут грозы и пыльные бури
Анна ПОПОВА
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На юге Иркутской области ожидается сильный ветер.На юге Иркутской области ожидается сильный ветер.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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23 мая с 13:00 до 16:00 в южных районах Иркутской области будет объявлено штормовое предупреждение. Жителей городов и деревень в этой части региона ждет усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а также грозы и пыльные бури.

- Если штормовой ветер будет слишком сильным, то в некоторых районах могут временно отключить электроэнергию, чтобы избежать коротких замыканий, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники службы спасения сообщают, что при усилении ветра следует спрятаться в подъезде или подземном переходе – ни в коем случае не выбирайте в качестве укрытий остановки общественного транспорта, рекламные щиты и деревья. А, если вы приехали куда-то на машине, не следует парковать ее около стен зданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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