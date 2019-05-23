Отправится под суд: иркутянин взял в долг 5 млн рублей и не смог их вернуть

СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-23T07:47:01+03:00

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Просьбой одолжить 100 рублей до зарплаты уже никого не удивишь. А вот один из иркутян решил сыграть по-крупному и занял у своего знакомого почти 5 миллионов! Но расплатиться с долгами у него не получилось. Тогда его кредитор решил обратиться в суд. Он рассказал, что должник попросил у него 4,7 миллиона рублей. Они заключили между собой договор, в котором были прописаны сроки возврата этой суммы. Однако должник не торопился возвращать деньги. Тогда судебные приставы навестили неплательщика лично и сообщили ему, что ему грозит уголовное дело. Но никакие предупреждения не смогли призвать должника к ответственности.

- Поскольку должник проигнорировал все требования о возврате долга, в его отношении было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ФССП по Иркутской области.

Теперь, из-за того, что должник взял на себя обязательства, которые не смог выполнить, ему сулит наказание по статье “Злостное уклонение от погашения задолженности”. Так что никогда не берите деньги в долг, если не уверены, что вы сможете их вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU